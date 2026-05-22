SOCResources legte Quartalsergebnis vor

SOCResources hat am 21.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 PHP je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 57,28 Prozent auf 20,4 Millionen PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,9 Millionen PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net