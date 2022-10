Spanien: Wirtschaftswachstum schwächt sich deutlich ab

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich das Wirtschaftswachstum in den Sommermonaten deutlich abgeschwächt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten waren für die Monate Juli bis September im Schnitt von einem Zuwachs um 0,3 Prozent ausgegangen. Das Wachstum fällt deutlich schwächer aus als im zweiten Quartal, als die spanische Wirtschaftsleistung um 1,5 Prozent zulegte.

/jkr/zb