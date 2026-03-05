TABELLE/EZB Leitzinsen, Kaufprogramme, Langfristtender

==

++++++ LEITZINSEN ++++++

. Haupt- Einlagen- Spitzen- Forward

Sitzung Refi-Satz Satz Refi-Satz Guidance

Wer­bung Wer­bung

30.04.26 2,15 2,00 2,40 EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und

PROGNOSE 2,00 und entscheidet von Sitzung zu Sitzung

05.06.25 2,15 2,00 2,40 EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und

entscheidet von Sitzung zu Sitzung über Zinsen

17.04.25 2,65 2,25 2,90 EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und

entscheidet von Sitzung zu Sitzung über Zinsen

Wer­bung Wer­bung

06.03.25 2,65 2,50 2,90 EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und

entscheidet von Sitzung zu Sitzung über Zinsen

30.01.25 2,90 2,75 3,15 EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und

entscheidet von Sitzung zu Sitzung über Zinsen

12.12.24 3,15 3,00 3,40 EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und

entscheidet von Sitzung zu Sitzung über Zinsen

Wer­bung Wer­bung

17.10.24 3,40 3,25 3,90 EZB wird Zinsen so lange wie nötig restriktiv halten,

um Inflationsziel mittelfristig zu erreichen

12.09.24 3,65 3,50 3,90 EZB wird Zinsen so lange wie nötig restriktiv halten,

um Inflationsziel mittelfristig zu erreichen

06.06.24 4,25 3,75 4,50 EZB wird Zinsen so lange wie nötig restriktiv halten,

um Inflationsziel mittelfristig zu erreichen

11.04.24 4,50 4,00 4,75 Zinsen könnten sinken, wenn Zuversicht hinsichtlich

Inflationsrückgang zunimmt

14.09.23 4,50 4,00 4,75 EZB-Zinsen haben Niveau erreicht, das - wenn es

lange genug aufrechterhalten wird - einen erheblichen

Beitrag zu einer zeitnahen Rückkehr der Inflation auf

den Zielwert leisten wird.

27.07.23 4,25 3,75 4,50 EZB: Zinsen müssen auf ausreichend restrik-

tives Niveau steigen. Entscheidungen fallen

datenabhängig. Kriterien sind Inflationsausblick,

Kernflation, geldpolitische Transmission

15.06.23 4,00 3,50 4,25 EZB: Zinsen müssen auf ausreichend restrik-

tives Niveau steigen. Entscheidungen fallen

datenabhängig. Kriterien sind Inflationsausblick,

Kernflation, geldpolitische Transmission

04.05.23 3,75 3,25 4,00 EZB: Zinsen müssen auf ausreichend restrik-

. tives Niveau steigen. Entscheidungen fallen

. datenabhängig. Kriterien sind Inflationsausblick,

. Kernflation, geldpolit. Transmission.

16.03.23 3,50 3,00 3,75

02.02.23 3,00 2,50 3,25 EZB entscheidet von Sitzung zu Sitzung,

aber angesichts des Inflationsdrucks

ist im März eine weitere Erhöhung um 50

Basispunkte beabsichtigt

15.12.22 2,50 2,00 2,75 EZB erwartet weitere "signifikante und"

stetige" Zinserhöhungen (50 Bp)

27.10.22 2,00 1,50 2,25 EZB erwartet weitere Zinserhöhungen,

Entscheidungen fallen von Sitzung zu

Sitzung

08.09.22 1,25 0,75 1,50 EZB erwartet weitere Zinserhöhungen,

Entscheidungen fallen von Sitzung zu

Sitzung

21.07.22 0,50 0,00 0,75 Eine weitere Normalisierung der Zinsen

ist angemessen, Entscheidungen fallen

von Sitzung zu Sitzung

09.06.22 0,00 -0,50 0,25 Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli,

weitere Zinserhöhung im September, nach

September graduelle, stetige Erhöhungen

angemessen

14.04.22 0,00 -0,50 0,25 Zinsen auf aktuellem Niveau

bis Inflation deutlich vor Ende

Projektionszeitraum 2% erreicht,

Zinsanhebung einige Zeit nach Ende

APP-Nettokäufe

10.03.22 0,00 -0,50 0,25 Zinsen auf aktuellem Niveau

bis Inflation deutlich vor Ende

Projektionszeitraum 2% erreicht,

Zinsanhebung einige Zeit nach Ende

APP-Nettokäufe

22.07.21 0,00 -0,50 0,25 Zinsen auf aktuellem/niedrigerem

. Niveau bis Inflation deutlich vor

. Ende Projektionszeitraum 2% erreicht

04.06.20 0,00 -0,50 0,25 unverändert/niedriger

. bis Inflationswende

12.09.19 0,00 -0,50 0,25 unverändert/niedriger

. bis Inflationswende

06.06.19 0,00 -0,40 0,25 unverändert bis Mitte

. 2020/so lange wie nötig

07.03.19 0,00 -0,40 0,25 unverändert bis Ende

. 2019/so lange wie nötig

14.06.18 0,00 -0,40 0,25 unverändert bis Herbst

. 2019/so lange wie nötig

10.03.16 0,00 -0,40 0,25 unverändert/niedriger

. für längere Zeit

. über Käufe hinaus

03.12.15 0,05 -0,30 0,30

04.09.14 0,05 -0,20 0,30

05.06.14 0,15 -0,10 0,40 unverändert für längere Zeit

07.11.13 0,25 0,00 0,75

04.07.13 0,25 0,00 1,00 unverändert/niedriger

. für längere Zeit

02.05.13 0,50 0,00 1,00

05.07.12 0,75 0,00 1,50

++++++ KAUFPROGRAMME ++++++

Sitzung APP Forward Guidance PEPP

12.12.24 PEPP-Wiederanlage wird Ende 2024 beendet

15.06.23 APP-Wiederanlage endet Flexible Wiederanlage zur Sicherung

ab Juli geldpolitischer Transmission

bis Ende 2024

02.02.23 Wiederanlage sinkt von

März bis Juni um monatlich

15 Mrd Euro - "proportional"

15.12.22 Wiederanlage sinkt von Flexible Wiederanlage zur Sicherung

März bis Juni um monatlich geldpolitischer Transmission

15 Mrd Euro bis Ende 2024

22.07.22 unbefristete Wiederanlage Flexible Wiederanlage zur Sicherung

geldpolitischer Transmission

bis Ende 2024

09.06.22 Ende zum 1. Juli 2022, Reinvestitionen bis Ende 2024

unbefristete Wiederanlage

14.04.22 40 Mrd April, 30 Mrd Mai Reinvestitionen bis Ende 2024

20 Mrd Juni, Ende im 3Q mögl

10.03.22 40 Mrd April, 30 Mrd Mai Keine Nettokäufe ab Ende März 2022

20 Mrd Juni, Ende im 3Q mögl

16.12.21 40 Mrd im 2Q, 30 Mrd im 3Q Keine Nettokäufe ab Ende März 2022

20 Mrd ab Okt

bis kurz vor Zinserhöhung

10.12.20 1.850 Mrd bis mindestens März 2022

bzw bis Ende Corona-Krise

04.06.20 1.350 Mrd bis mindestens Juni 2021

. bzw bis Ende Corona-Krise

30.04.20 750 Mrd bis Ende 2020

. bzw bis Ende Corona-Krise

18.03.20 750 Mrd bis Ende 2020

12.03.20 +120 Mrd bis Ende 2020

12.09.19 20 Mrd ab November 2019

. bis kurz vor Zinserhöhung

14.06.18 15 Mrd Okt. bis Dez. 2018

. 0 Mrd Euro ab 2019

26.10.17 ab 2018 30 Mrd/Monat bis

. Sept 2018 bzw so lange wie nötig

08.12.16 ab Apr 2017 60 Mrd/Monat bis

. Dez. 2017 bzw so lange wie nötig

10.03.16 CSPP 80 Mrd/Monat bis März 2017 bzw

. so lange wie nötig

03.12.15 60 Mrd/Monat bis März 2017 bzw

. so lange wie nötig

. Ankauf Regionalanleihen

03.09.15 Emissionslimit PSPP steigt

. auf 33 (zuvor: 25) Prozent

15.04.15 60 Mrd/Monat bis Sept 2016 bzw

. so lange wie nötig

22.01.15 PSPP 60 Mrd/Monat bis Sept 2016

04.09.14 ABSPP mindestens 2 Jahre

. CBPP3 mindestens 2 Jahre

++++++ LANGFRISTTENDER mit Serie, Zinssatz und Terminierung ++++++

Sitzung TLTRO LTRO PELTRO

09.06.22 Einlagensatz

16.12.21 Einlagensatz ab

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April 30, 2026 08:20 ET (12:20 GMT)