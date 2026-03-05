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US-Arbeitskosten steigen im ersten Quartal

30.04.26 14:51 Uhr

DOW JONES--Die Arbeitskosten in den USA sind im ersten Quartal 2026 gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Arbeitskosten um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Volkswirte hatten eine Zunahme in genau dieser Höhe vorhergesagt. Im vierten Quartal 2025 hatte der Anstieg 0,7 Prozent betragen.

Auf Jahressicht lagen die Arbeitskosten im ersten Quartal um 3,4 Prozent höher. Nach weiteren Angaben des Ministeriums lagen die Löhne und Gehälter der US-Arbeitnehmer um 0,8 Prozent höher als im Vorquartal, bei Boni und anderen Vergütungen wurde eine Zunahme um 1,2 Prozent verzeichnet.

https://www.bls.gov/news.release/eci.toc.htm

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 08:51 ET (12:51 GMT)