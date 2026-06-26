Virtuix A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Virtuix A hat am 25.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,30 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 1,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Virtuix A 1,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Virtuix A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,520 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,460 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Virtuix A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 18,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,25 Millionen USD im Vergleich zu 3,59 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net