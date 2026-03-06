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Vom Parkett ins All

02.06.26 17:07 Uhr

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Die Börsenbuben Mani Schmid und Uli Kirstein nehmen die aktuelle Marktsituation mit der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Irankonflikts unter die Lupe. Wollen sich die USA und Iran wirklich noch im Krieg befinden, wenn die Fußball-WM beginnt? Weiteres wichtiges Thema: Der wohl größte Börsengang aller Zeiten soll demnächst starten und wird hoffentlich keinen vorzeitigen Absturz verursachen: SpaceX von Musk. Und zuletzt: Fußball und Geld, ein ewiges Thema...