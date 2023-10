Deutsche Anleihen fallen leicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag leicht gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,11 Prozent auf 127,58 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,92 Prozent. Sie liegt damit weiter in der Nähe des in der vergangenen Woche erreichten 12-Jahres-Hoch von 2,98 Prozent.

Im Feiertagshandel stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger am deutschen Rentenmarkt orientieren könnten. Marktbeobachter sprachen daher von einem eher impulsarmen Handel.

Gestützt wurden die Renditen allerdings durch Aussagen des Chefvolkswirtes der Europäischen Zentralbank (EZB), der den Kampf gegen die hohe Inflation noch nicht als beendet ansieht. Es sei noch Arbeit zu erledigen, um die Inflation nach unten zu drücken, sagte Philip Lane. Zuletzt hatte die Notenbank im September die Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation angehoben.

/jkr/he