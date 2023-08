US-Anleihen: Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag zu Handelsbeginn gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) sank um 0,13 Prozent auf 110,05 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,17 Prozent.

Für etwas Zuversicht sorgten Meldungen, wonach China offenbar etwas gegen die sich verschlimmernde Immobilienkrise in dem Land unternimmt. Die chinesische Bankenaufsicht hätte informierten Personen zufolge angekündigt, eine Taskforce zur Untersuchung der Risiken bei der auch am Immobilienmarkt tätigen Zhongzhi Enterprise Group einzurichten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Zhongzhi Enterprise, einer der größten privaten Vermögensverwalter des Landes, habe Zahlungen für Anlageprodukte nicht geleistet.

Die als sicher geltenden US-Anleihen waren so weniger gefragt. Die Verunsicherung an den Finanzmärkten bleibt angesichts der angespannten Lage in China jedoch hoch. Marktbewegende Konjunkturdaten werden in den USA im weiteren Handelsverlauf nicht veröffentlicht.

