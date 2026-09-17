So vermeiden Sie die teuersten Fehler – Aus Vermögen wird Einkommen, Teil 4

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aufzeichnung Teil 3:





Teil 4 – Die Wahrheit: So vermeiden Sie die teuersten Fehler

In Teil 3 unserer Webinarreihe „Aus Vermögen wird Einkommen“ ging es darum, wie sich aus vorhandenem Kapital ein regelmäßiger Cashflow entwickeln lässt. Dividendenaktien, Aktienoptionen und Futures-Optionen wurden dabei als unterschiedliche Bausteine einer Income-Strategie vorgestellt. Entscheidend ist jedoch nicht nur, interessante Einkommensquellen zu finden – sondern sie so miteinander zu kombinieren, dass sie zum persönlichen Finanzbedarf und zur eigenen Risikobereitschaft passen. Die vollständige Aufzeichnung von Teil 3 finden Sie direkt oben in diesem Artikel.

Im vierten und letzten Teil richtet sich der Blick deshalb auf einen Punkt, der bei der Vermögensplanung häufig unterschätzt wird: die Fehler, die langfristig besonders teuer werden können. Denn selbst eine grundsätzlich gute Strategie kann scheitern, wenn Risiken falsch eingeschätzt, einzelne Anlageklassen zu stark gewichtet oder Entscheidungen in turbulenten Marktphasen aus Emotionen heraus getroffen werden. Genau hier entscheidet sich oft, ob eine Vermögensstrategie nur auf dem Papier funktioniert oder auch über viele Jahre tragfähig bleibt.

Das Webinar zeigt, welche Überlegungen Anleger bei der Struktur ihres Depots berücksichtigen sollten und wie sich typische Schwachstellen frühzeitig erkennen lassen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Suche nach dem nächsten heißen Investment, sondern die Frage, wie unterschiedliche Bausteine sinnvoll zusammenspielen und welche Regeln helfen können, kostspielige Fehlentscheidungen zu vermeiden. Denn eine gute Vermögensstrategie muss nicht nur in steigenden Märkten überzeugen – sie sollte auch dann funktionieren, wenn die Börse unruhiger wird.

Damit schließt sich der Kreis der vierteiligen Reihe: Von der Frage, was das eigene Vermögen überhaupt leisten soll, über den Depot-Check und konkrete Income-Strategien bis hin zum entscheidenden Härtetest der gesamten Struktur. Teil 4 zeigt, warum langfristiger finanzieller Erfolg häufig weniger davon abhängt, die perfekte Anlage zu finden – sondern davon, die großen Fehler konsequent zu vermeiden und das eigene Vermögen nach einem klaren Plan zu steuern.

Los geht´s am 18.09.26 um 18:00 Uhr

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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