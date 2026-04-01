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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittwochmittag

08.04.26 12:43 Uhr
Kryptokurse heute: Bitcoin, Ethereum & Co. am Mittwochmittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag.

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
56.422,4571 CHF -479,8423 CHF -0,84%
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
61.214,3152 EUR -374,1550 EUR -0,61%
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
53.246,2460 GBP -461,1758 GBP -0,86%
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11.333.012,5253 JPY -93.758,0618 JPY -0,82%
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
71.536,2859 USD -426,9011 USD -0,59%
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.770,5702 CHF -3,2190 CHF -0,18%
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.920,9416 EUR 1,0725 EUR 0,06%
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.670,8988 GBP -3,2979 GBP -0,20%
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
355.636,6691 JPY -564,7964 JPY -0,16%
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.244,8512 USD 1,5758 USD 0,07%
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
66,6994 CHF -1,1485 CHF -1,69%
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SOL/EUR (Solana-Euro)
72,3641 EUR -1,0714 EUR -1,46%
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
62,9447 GBP -1,0938 GBP -1,71%
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SOL/JPY (Solana-Yen)
13.397,2479 JPY -227,5598 JPY -1,67%
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
84,5662 USD -1,2398 USD -1,44%
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0890 CHF -0,0061 CHF -0,56%
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1815 EUR -0,0038 EUR -0,32%
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0277 GBP -0,0059 GBP -0,57%
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
218,7369 JPY -1,1743 JPY -0,53%
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1,3807 USD -0,0042 USD -0,31%
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
482,3923 CHF -9,4218 CHF -1,92%
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
523,3610 EUR -8,9563 EUR -1,68%
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455,2368 GBP -8,9635 GBP -1,93%
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
96.893,3053 JPY -1.869,7906 JPY -1,89%
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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:26 um 0,41 Prozent auf 71.669,25 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 71.963,19 US-Dollar gestanden hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,6 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 1,6 Prozent.

Nach 55,62 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Mittwochmittag um 0,79 Prozent auf 55,18 US-Dollar gesunken.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.243,28 US-Dollar am Vortag auf 2.249,64 US-Dollar nach oben (0,28 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,03 Prozent auf 446,93 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 446,79 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,385 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:25 auf 1,383 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (344,89 US-Dollar) geht es um 1,48 Prozent auf 339,78 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2646 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,2596 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1640 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1632 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,3165 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 1,56 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 12:26 auf 612,31 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 621,99 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0953 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:25 bei 0,0951 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (85,81 US-Dollar) geht es um 1,31 Prozent auf 84,69 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird Avalanche bei 9,366 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,62 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,520 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 1,15 Prozent auf 9,219 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,327 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Sui-Kurs um 1,27 Prozent auf 0,9502 US-Dollar. Gestern war Sui noch 0,9624 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com