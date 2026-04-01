Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:26 um 0,41 Prozent auf 71.669,25 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 71.963,19 US-Dollar gestanden hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,6 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 1,6 Prozent.

Nach 55,62 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Mittwochmittag um 0,79 Prozent auf 55,18 US-Dollar gesunken.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.243,28 US-Dollar am Vortag auf 2.249,64 US-Dollar nach oben (0,28 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,03 Prozent auf 446,93 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 446,79 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,385 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:25 auf 1,383 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (344,89 US-Dollar) geht es um 1,48 Prozent auf 339,78 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2646 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,2596 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1640 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1632 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,3165 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 1,56 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 12:26 auf 612,31 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 621,99 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0953 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:25 bei 0,0951 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (85,81 US-Dollar) geht es um 1,31 Prozent auf 84,69 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird Avalanche bei 9,366 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,62 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,520 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 1,15 Prozent auf 9,219 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,327 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Sui-Kurs um 1,27 Prozent auf 0,9502 US-Dollar. Gestern war Sui noch 0,9624 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

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