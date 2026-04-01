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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagnachmittag

10.04.26 17:23 Uhr
Bitcoin & Co. aktuell: Wie sich Kryptowährungen am Nachmittag entwickeln | finanzen.net

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergauf. Der Kurs legte um 17:11 um 1,83 Prozent auf 73.109,19 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 71.792,61 US-Dollar gestanden hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,4 Prozent aufweist und bei 9,44 EUR notiert.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 1,78 Prozent auf 55,46 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 54,49 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 2.190,63 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Freitagnachmittag um 2,64 Prozent auf 2.248,41 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 0,32 Prozent auf 444,96 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 443,53 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 1,07 Prozent auf 1,359 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 1,344 US-Dollar wert.

Daneben steigt Monero um 0,17 Prozent auf 347,90 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 347,32 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 0,84 Prozent auf 0,2560 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2539 US-Dollar.

Daneben wertet Stellar um 17:10 auf. Es geht 1,30 Prozent auf 0,1566 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1545 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3203 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3181 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,87 Prozent auf 608,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 602,87 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Freitagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0943 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0925 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 2,28 Prozent auf 85,22 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 83,32 US-Dollar wert.

Zudem legt Avalanche zu. Um 1,14 Prozent verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 17:10 auf 9,457 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 9,350 US-Dollar wert war.

Daneben wertet Chainlink um 17:11 auf. Es geht 2,17 Prozent auf 9,140 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,946 US-Dollar stand.

Nach 0,9296 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Freitagnachmittag um 2,30 Prozent auf 0,9511 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com