Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 09:41 um 0,59 Prozent auf 60.333,65 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 59.980,87 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 4,5 Prozent auf 7,92 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 42,36 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (41,85 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,23 Prozent.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Ethereum um 0,30 Prozent auf 1.580,42 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.575,71 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (196,94 US-Dollar) geht es um 0,05 Prozent auf 197,03 US-Dollar nach oben.

Daneben steigt Ripple um 1,07 Prozent auf 1,058 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,047 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 1,24 Prozent auf 316,59 US-Dollar, nach 320,54 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1476 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1483 US-Dollar.

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergab. Stellar sinkt 1,45 Prozent auf 0,1749 US-Dollar, nach 0,1775 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3201 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3207 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,40 Prozent auf 564,56 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 566,82 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0756 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,14 Prozent auf 71,95 US-Dollar, nach 71,84 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird Avalanche bei 6,559 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (6,571 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,40 Prozent auf 7,370 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 7,341 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Sui am Samstagvormittag hinzu. Um 1,64 Prozent auf 0,7090 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,6976 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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