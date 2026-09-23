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Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag.

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74,251.32 EUR -986.52 EUR -1.31 %
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63,807.08 GBP -792.50 GBP -1.23 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13,393,044.54 JPY -180,988.56 JPY -1.33 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
84,619.49 USD -1,512.40 USD -1.76 %
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2,210.15 CHF -51.17 CHF -2.26 %
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2,351.96 EUR -54.70 EUR -2.27 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
424,233.36 JPY -9,270.09 JPY -2.14 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,680.38 USD -74.75 USD -2.71 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.26 CHF -0.03 CHF -2.28 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.34 EUR -0.03 EUR -2.29 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.15 GBP -0.02 GBP -2.11 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
242.07 JPY -5.47 JPY -2.21 %
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1.53 USD -0.04 USD -2.73 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
95.39 CHF -1.83 CHF -1.88 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
101.51 EUR -1.95 EUR -1.89 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
87.23 GBP -1.59 GBP -1.79 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
18,309.39 JPY -354.44 JPY -1.90 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
115.68 USD -2.76 USD -2.33 %
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DOGE/CHF (Dogecoin-Schweizer Franken)
0.08 CHF 0.00 CHF -4.98 %
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DOGE/EUR (Dogecoin-Euro)
0.08 EUR 0.00 EUR -4.99 %
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DOGE/GBP (Dogecoin-Britische Pfund)
0.07 GBP 0.00 GBP -4.98 %
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DOGE/JPY (Dogecoin-Yen)
15.00 JPY -0.80 JPY -5.08 %
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin 1,71 Prozent auf 84.660,18 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 86.131,89 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 11,24 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 21,9 Prozent.

Nach 63,17 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Mittwochnachmittag um 3,58 Prozent auf 60,90 US-Dollar gesunken.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.755,13 US-Dollar am Vortag auf 2.677,64 US-Dollar nach unten (2,81 Prozent).

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,51 Prozent auf 343,18 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 344,93 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 2,66 Prozent auf 1,531 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,572 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Monero-Kurs um 3,33 Prozent auf 554,19 US-Dollar. Am Vortag standen noch 573,29 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Cardano nach. Um 5,14 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,2409 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,2539 US-Dollar wert war.

Nach 0,2158 US-Dollar am Vortag ist der Stellar-Kurs am Mittwochnachmittag um 4,31 Prozent auf 0,2065 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3400 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 2,67 Prozent auf 767,62 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 788,67 US-Dollar wert.

Indes fällt der Dogecoin-Kurs. Für Dogecoin geht es nach 0,1002 US-Dollar am Vortag auf 0,0950 US-Dollar nach unten (5,24 Prozent).

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Solana um 2,67 Prozent auf 115,28 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 118,44 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 6,87 Prozent auf 10,46 US-Dollar, nach 11,24 US-Dollar am Vortag.

Nach 13,03 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Mittwochnachmittag um 5,27 Prozent auf 12,34 US-Dollar gesunken.

Daneben fällt Sui um 3,86 Prozent auf 0,9835 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,023 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com

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