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Marktüberblick Rohstoffe

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochabend

10.06.26 20:43 Uhr
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochabend | finanzen.net

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.542,65 USD -55,00 USD -1,53%
News
Baumwolle
0,71 USD USD -0,22%
News
Bleipreis
1.982,85 USD -6,30 USD -0,32%
News
Dieselpreis Benzin
1,87 EUR -0,00 EUR -0,11%
News
EEX Strompreis Phelix DE
99,50 EUR -1,00 EUR -1,00%
News
Erdgaspreis - TTF
50,35 EUR 1,77 EUR 3,64%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,18 USD 0,04 USD 1,31%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.086,34 USD -177,82 USD -4,17%
News
Haferpreis
3,18 USD 0,05 USD 1,43%
News
Heizölpreis
95,63 USD 2,11 USD 2,26%
News
Holzpreis
620,00 USD 2,00 USD 0,32%
News
Kaffeepreis
2,48 USD 0,04 USD 1,64%
News
Kakaopreis
2.896,00 GBP -41,00 GBP -1,40%
News
Kohlepreis
134,20 USD 1,00 USD 0,75%
News
Kupferpreis
13.715,85 USD 55,20 USD 0,40%
News
Lebendrindpreis
2,50 USD 0,02 USD 0,92%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD USD -0,48%
News
Maispreis
4,19 USD USD -0,06%
News
Mastrindpreis
3,55 USD USD 0,11%
News
Milchpreis
15,94 USD -0,13 USD -0,81%
News
Naphthapreis (European)
728,01 USD 0,16 USD 0,02%
News
Nickelpreis
17.929,00 USD -409,50 USD -2,23%
News
Ölpreis (Brent)
93,47 USD 1,13 USD 1,22%
News
Ölpreis (WTI)
90,57 USD 2,37 USD 2,69%
News
Orangensaftpreis
1,67 USD -0,04 USD -2,08%
News
Palladiumpreis
1.228,00 USD 1,50 USD 0,12%
News
Palmölpreis
4.450,00 MYR -4,00 MYR -0,09%
News
Platinpreis
1.674,50 USD -38,00 USD -2,22%
News
Rapspreis
522,50 EUR 0,75 EUR 0,14%
News
Reispreis
12,35 USD -0,04 USD -0,32%
News
Silberpreis
63,97 USD -1,41 USD -2,16%
News
Sojabohnenmehlpreis
302,30 USD 1,20 USD 0,40%
News
Sojabohnenölpreis
0,75 USD USD 0,53%
News
Sojabohnenpreis
11,24 USD 0,10 USD 0,90%
News
Super Benzin
1,89 EUR -0,00 EUR -0,16%
News
Weizenpreis
201,25 EUR 0,50 EUR 0,25%
News
Zinkpreis
3.575,90 USD 57,75 USD 1,64%
News
Zinnpreis
53.056,00 USD 1.257,00 USD 2,43%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -1,14%
News

Am Abend verbilligt sich der Goldpreis um -3,67 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 4.107,56 US-Dollar, nach 4.264,16 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Silberpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -0,92 Prozent auf 64,78 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 65,38 US-Dollar stand.

Zudem gibt der Platinpreis am Mittwochabend nach. Um -1,52 Prozent auf 1.686,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.712,50 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,49 Prozent auf 1.232,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.226,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 0,84 Prozent auf 93,12 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 92,34 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 20:41 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 2,24 Prozent stärker bei 90,18 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 88,20 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Baumwolle um -0,22 Prozent auf 0,71 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,71 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Zugewinne in Höhe von 1,43 Prozent auf 3,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,14 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Aufwind. Um 19:30 Uhr zieht der Kaffeepreis um 1,64 Prozent auf 2,48 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,44 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Lebendrindpreis hinzu. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,48 US-Dollar am Vortag auf 2,50 US-Dollar nach oben (+0,92Prozent).

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Maispreis -0,06 Prozent niedriger bei 4,19 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 4,20 US-Dollar.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,54 US-Dollar am Vortag auf 3,55 US-Dollar nach oben (+0,11Prozent).

Währenddessen verliert der Orangensaftpreis um -2,08 Prozent auf 1,67 US-Dollar. Gestern stand der Orangensaftpreis noch bei 1,70 US-Dollar.

Nach 11,14 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Mittwochabend um 0,90 Prozent auf 11,24 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,40 Prozent auf 302,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 301,10 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 0,53 Prozent auf 0,75 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,75 US-Dollar stand.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nach unten. Der Zuckerpreis gibt -1,14 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,14 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,14 US-Dollar) geht es um 1,46 Prozent auf 3,19 US-Dollar nach oben.

Indes gibt der Mageres Schwein Preis nach. Für den Mageres Schwein Preis geht es nach 0,94 US-Dollar am Vortag auf 0,93 US-Dollar nach unten (--0,48 Prozent).

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Sinkflug. Um 20:15 Uhr gibt der Milchpreis um -0,37 Prozent auf 16,01 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 16,07 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Mittwochabend hinzu. Um 1,98 Prozent auf 95,37 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 93,52 US-Dollar.

Währenddessen legt der Kohlepreis um 0,75 Prozent auf 134,20 US-Dollar zu. Gestern war der Kohlepreis noch 133,20 US-Dollar wert.

Zudem fällt der Reispreis. Um -0,32 Prozent reduziert sich der Reispreis um 20:20 Uhr auf 12,35 US-Dollar, nachdem der Reispreis am Vortag noch bei 12,39 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Holzpreis bergauf. Der Holzpreis steigt 0,32 Prozent auf 620,00 US-Dollar, nach 618,00 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 3,64 Prozent auf 50,35 Euro. Am Tag zuvor stand der Preis bei 48,58 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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