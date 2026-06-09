Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochabend

Marktüberblick Rohstoffe

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Am Abend verbilligt sich der Goldpreis um -3,67 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 4.107,56 US-Dollar, nach 4.264,16 US-Dollar am Vortag.

Wer­bung Wer­bung

Daneben wertet der Silberpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -0,92 Prozent auf 64,78 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 65,38 US-Dollar stand.

Zudem gibt der Platinpreis am Mittwochabend nach. Um -1,52 Prozent auf 1.686,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.712,50 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,49 Prozent auf 1.232,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.226,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 0,84 Prozent auf 93,12 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 92,34 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 20:41 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 2,24 Prozent stärker bei 90,18 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 88,20 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Baumwolle um -0,22 Prozent auf 0,71 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,71 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Zugewinne in Höhe von 1,43 Prozent auf 3,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,14 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Aufwind. Um 19:30 Uhr zieht der Kaffeepreis um 1,64 Prozent auf 2,48 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,44 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Lebendrindpreis hinzu. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,48 US-Dollar am Vortag auf 2,50 US-Dollar nach oben (+0,92Prozent).

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Maispreis -0,06 Prozent niedriger bei 4,19 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 4,20 US-Dollar.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,54 US-Dollar am Vortag auf 3,55 US-Dollar nach oben (+0,11Prozent).

Währenddessen verliert der Orangensaftpreis um -2,08 Prozent auf 1,67 US-Dollar. Gestern stand der Orangensaftpreis noch bei 1,70 US-Dollar.

Nach 11,14 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Mittwochabend um 0,90 Prozent auf 11,24 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,40 Prozent auf 302,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 301,10 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 0,53 Prozent auf 0,75 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,75 US-Dollar stand.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nach unten. Der Zuckerpreis gibt -1,14 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,14 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,14 US-Dollar) geht es um 1,46 Prozent auf 3,19 US-Dollar nach oben.

Indes gibt der Mageres Schwein Preis nach. Für den Mageres Schwein Preis geht es nach 0,94 US-Dollar am Vortag auf 0,93 US-Dollar nach unten (--0,48 Prozent).

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Sinkflug. Um 20:15 Uhr gibt der Milchpreis um -0,37 Prozent auf 16,01 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 16,07 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Mittwochabend hinzu. Um 1,98 Prozent auf 95,37 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 93,52 US-Dollar.

Währenddessen legt der Kohlepreis um 0,75 Prozent auf 134,20 US-Dollar zu. Gestern war der Kohlepreis noch 133,20 US-Dollar wert.

Zudem fällt der Reispreis. Um -0,32 Prozent reduziert sich der Reispreis um 20:20 Uhr auf 12,35 US-Dollar, nachdem der Reispreis am Vortag noch bei 12,39 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Holzpreis bergauf. Der Holzpreis steigt 0,32 Prozent auf 620,00 US-Dollar, nach 618,00 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 3,64 Prozent auf 50,35 Euro. Am Tag zuvor stand der Preis bei 48,58 Euro.

Redaktion finanzen.net