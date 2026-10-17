DAX 25.623 +0,9%ESt50 6.204 +0,6%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,68 -2,9%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 72.558 +0,0%Euro 1,1239 ±0,0%Öl 109,9 +3,7%Gold 4.165 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Gold & Co. im Fokus

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Samstagmittag

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Samstagmittag

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,001.50 USD 14.50 USD 0.49 %
News
Baumwolle
0.80 USD 0.00 USD -0.07 %
News
Bleipreis
1,854.00 USD 1.00 USD 0.05 %
News
Dieselpreis Benzin
2.28 EUR 0.00 EUR -0.09 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
156.25 EUR 1.43 EUR 0.92 %
News
Erdgaspreis - TTF
87.90 EUR 0.13 EUR 0.14 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.12 USD -0.12 USD -3.71 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,164.67 USD 0.00 USD 0 %
News
Haferpreis
3.97 USD 0.01 USD 0.25 %
News
Heizölpreis
129.44 USD 1.32 USD 1.03 %
News
Holzpreis
532.50 USD -4.00 USD -0.75 %
News
Kaffeepreis
3.06 USD 0.11 USD 3.66 %
News
Kakaopreis
4,221.00 GBP -141.00 GBP -3.23 %
News
Kohlepreis
145.65 USD 0.70 USD 0.48 %
News
Kupferpreis
14,595.00 USD 56.00 USD 0.39 %
News
Lebendrindpreis
2.28 USD 0.02 USD 0.7 %
News
Mageres Schwein Preis
0.67 USD 0.00 USD 0.45 %
News
Maispreis
4.74 USD -0.04 USD -0.78 %
News
Mastrindpreis
3.44 USD 0.01 USD 0.17 %
News
Milchpreis
15.28 USD 0.08 USD 0.53 %
News
Naphthapreis (European)
919.90 USD 16.08 USD 1.78 %
News
Nickelpreis
15,170.00 USD 285.00 USD 1.91 %
News
Ölpreis (Brent)
109.86 USD 3.94 USD 3.72 %
News
Ölpreis (WTI)
101.41 USD 3.44 USD 3.51 %
News
Orangensaftpreis
1.41 USD 0.02 USD 1.25 %
News
Palladiumpreis
1,115.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Palmölpreis
4,536.00 MYR 109.00 MYR 2.46 %
News
Platinpreis
1,636.00 USD 0.00 USD 0 %
News
Rapspreis
500.00 EUR -23.00 EUR -4.4 %
News
Reispreis
17.35 USD 0.09 USD 0.52 %
News
Silberpreis
56.99 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenmehlpreis
356.70 USD -3.10 USD -0.86 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD -0.07 %
News
Sojabohnenpreis
12.61 USD -0.03 USD -0.2 %
News
Super Benzin
2.13 EUR -0.02 EUR -0.74 %
News
Weizenpreis
245.75 EUR -3.50 EUR -1.4 %
News
Zinkpreis
3,739.00 USD 15.00 USD 0.4 %
News
Zinnpreis
50,700.00 USD 600.00 USD 1.2 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD -1.33 %
News

Der Goldpreis hat sich am Mittag kaum bewegt. Um 13:13 Uhr tendierte er bei 4.164,67 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.164,67 US-Dollar).

Werbung

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Silberpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 56,99 US-Dollar lag, wird der Silberpreis um 11:33 Uhr auf 56,99 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.636,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 11:33 Uhr bei 1.636,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Samstagmittag lag der Palladiumpreis bei 1.115,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.115,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.