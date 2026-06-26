So bewegen sich Gold & Co. heute
27.06.26 13:17 Uhr
So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.
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Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
3.179,50 USD 15,00 USD 0,47%
0,72 USD -0,02 USD -2,37%
1.880,00 USD -14,00 USD -0,74%
1,74 EUR 0,01 EUR 0,52%
97,24 EUR -0,39 EUR -0,40%
40,47 EUR 0,15 EUR 0,37%
3,23 USD -0,11 USD -3,35%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
4.080,83 USD USD
2,77 USD 0,03 USD 1,19%
84,80 USD -2,38 USD -2,73%
618,50 USD 1,00 USD 0,16%
2,87 USD -0,02 USD -0,71%
3.807,00 GBP -81,00 GBP -2,08%
125,80 USD -0,30 USD -0,24%
13.287,00 USD 93,00 USD 0,70%
2,58 USD USD 0,17%
0,93 USD USD 0,24%
4,12 USD -0,03 USD -0,72%
3,70 USD -0,04 USD -0,96%
16,01 USD -0,02 USD -0,12%
682,06 USD -3,39 USD -0,49%
16.570,00 USD -90,00 USD -0,54%
71,99 USD -2,85 USD -3,81%
69,23 USD -2,69 USD -3,74%
1,41 USD 0,08 USD 5,66%
1.207,50 USD USD
4.504,00 MYR -9,00 MYR -0,20%
1.624,00 USD USD
519,00 EUR 5,25 EUR 1,02%
13,16 USD 0,18 USD 1,39%
58,80 USD USD
307,00 USD -1,20 USD -0,39%
0,71 USD USD 0,32%
11,24 USD -0,04 USD -0,31%
1,82 EUR 0,01 EUR 0,55%
207,00 EUR -0,75 EUR -0,36%
3.460,00 USD 28,00 USD 0,82%
50.325,00 USD 225,00 USD 0,45%
0,14 USD USD 3,17%
Kaum verändert zeigt sich am Mittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 13:13 Uhr auf 4.080,83 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.080,83 US-Dollar.
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Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 13:10 Uhr werden 58,80 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 13:10 Uhr werden 1.624,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 13:10 Uhr werden 1.207,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Redaktion finanzen.net
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