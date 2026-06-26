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Rohstoffpreise aktuell

So bewegen sich Gold & Co. heute

27.06.26 13:17 Uhr
So bewegen sich Gold & Co. heute | finanzen.net

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.179,50 USD 15,00 USD 0,47%
News
Baumwolle
0,72 USD -0,02 USD -2,37%
News
Bleipreis
1.880,00 USD -14,00 USD -0,74%
News
Dieselpreis Benzin
1,74 EUR 0,01 EUR 0,52%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,24 EUR -0,39 EUR -0,40%
News
Erdgaspreis - TTF
40,47 EUR 0,15 EUR 0,37%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,23 USD -0,11 USD -3,35%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.080,83 USD USD
News
Haferpreis
2,77 USD 0,03 USD 1,19%
News
Heizölpreis
84,80 USD -2,38 USD -2,73%
News
Holzpreis
618,50 USD 1,00 USD 0,16%
News
Kaffeepreis
2,87 USD -0,02 USD -0,71%
News
Kakaopreis
3.807,00 GBP -81,00 GBP -2,08%
News
Kohlepreis
125,80 USD -0,30 USD -0,24%
News
Kupferpreis
13.287,00 USD 93,00 USD 0,70%
News
Lebendrindpreis
2,58 USD USD 0,17%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD USD 0,24%
News
Maispreis
4,12 USD -0,03 USD -0,72%
News
Mastrindpreis
3,70 USD -0,04 USD -0,96%
News
Milchpreis
16,01 USD -0,02 USD -0,12%
News
Naphthapreis (European)
682,06 USD -3,39 USD -0,49%
News
Nickelpreis
16.570,00 USD -90,00 USD -0,54%
News
Ölpreis (Brent)
71,99 USD -2,85 USD -3,81%
News
Ölpreis (WTI)
69,23 USD -2,69 USD -3,74%
News
Orangensaftpreis
1,41 USD 0,08 USD 5,66%
News
Palladiumpreis
1.207,50 USD USD
News
Palmölpreis
4.504,00 MYR -9,00 MYR -0,20%
News
Platinpreis
1.624,00 USD USD
News
Rapspreis
519,00 EUR 5,25 EUR 1,02%
News
Reispreis
13,16 USD 0,18 USD 1,39%
News
Silberpreis
58,80 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
307,00 USD -1,20 USD -0,39%
News
Sojabohnenölpreis
0,71 USD USD 0,32%
News
Sojabohnenpreis
11,24 USD -0,04 USD -0,31%
News
Super Benzin
1,82 EUR 0,01 EUR 0,55%
News
Weizenpreis
207,00 EUR -0,75 EUR -0,36%
News
Zinkpreis
3.460,00 USD 28,00 USD 0,82%
News
Zinnpreis
50.325,00 USD 225,00 USD 0,45%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 3,17%
News

Kaum verändert zeigt sich am Mittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 13:13 Uhr auf 4.080,83 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.080,83 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 13:10 Uhr werden 58,80 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 13:10 Uhr werden 1.624,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 13:10 Uhr werden 1.207,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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