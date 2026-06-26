So bewegen sich Gold & Co. heute

Rohstoffpreise aktuell

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Kaum verändert zeigt sich am Mittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 13:13 Uhr auf 4.080,83 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.080,83 US-Dollar.

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Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 13:10 Uhr werden 58,80 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 13:10 Uhr werden 1.624,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 13:10 Uhr werden 1.207,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net