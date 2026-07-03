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Aktuelle Rohstoffkurse

So bewegen sich Gold & Co. heute

04.07.26 13:17 Uhr
So bewegen sich Gold & Co. heute | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.090,50 USD -1,00 USD -0,03%
News
Baumwolle
0,73 USD -0,01 USD -0,97%
News
Bleipreis
1.851,00 USD 22,50 USD 1,23%
News
Dieselpreis Benzin
1,94 EUR -0,01 EUR -0,67%
News
EEX Strompreis Phelix DE
99,17 EUR 0,93 EUR 0,95%
News
Erdgaspreis - TTF
42,57 EUR -0,37 EUR -0,85%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,25 USD 0,05 USD 1,53%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.174,91 USD USD
News
Haferpreis
2,86 USD 0,14 USD 5,25%
News
Heizölpreis
86,12 USD 2,11 USD 2,52%
News
Holzpreis
623,50 USD 4,00 USD 0,65%
News
Kaffeepreis
3,16 USD -0,09 USD -2,67%
News
Kakaopreis
3.729,00 GBP 9,00 GBP 0,24%
News
Kohlepreis
122,50 USD 1,50 USD 1,24%
News
Kupferpreis
13.298,50 USD 96,50 USD 0,73%
News
Lebendrindpreis
2,39 USD -0,03 USD -1,08%
News
Mageres Schwein Preis
0,94 USD 0,01 USD 0,54%
News
Maispreis
4,25 USD 0,04 USD 0,95%
News
Mastrindpreis
3,61 USD -0,04 USD -0,97%
News
Milchpreis
15,54 USD 0,06 USD 0,39%
News
Naphthapreis (European)
635,67 USD -8,82 USD -1,37%
News
Nickelpreis
16.115,00 USD 45,00 USD 0,28%
News
Ölpreis (Brent)
72,12 USD 0,56 USD 0,78%
News
Ölpreis (WTI)
68,78 USD 0,09 USD 0,13%
News
Orangensaftpreis
1,74 USD -0,01 USD -0,51%
News
Palladiumpreis
1.270,50 USD USD
News
Palmölpreis
4.439,00 MYR -6,00 MYR -0,13%
News
Platinpreis
1.644,00 USD USD
News
Rapspreis
505,00 EUR -3,75 EUR -0,74%
News
Reispreis
12,81 USD -0,06 USD -0,47%
News
Silberpreis
62,36 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
307,70 USD 1,10 USD 0,36%
News
Sojabohnenölpreis
0,67 USD USD -0,10%
News
Sojabohnenpreis
11,32 USD 0,06 USD 0,49%
News
Super Benzin
2,01 EUR -0,00 EUR -0,20%
News
Weizenpreis
201,25 EUR -2,25 EUR -1,11%
News
Zinkpreis
3.546,00 USD 71,00 USD 2,04%
News
Zinnpreis
52.000,00 USD 800,00 USD 1,56%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,93%
News

Der Goldpreis hat sich am Mittag kaum bewegt. Um 13:13 Uhr tendierte er bei 4.174,91 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.174,91 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

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