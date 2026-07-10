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Rohstoffpreise aktuell

So bewegen sich Gold & Co. heute

11.07.26 13:17 Uhr
So bewegen sich Gold & Co. heute | finanzen.net

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.139,50 USD -61,00 USD -1,91%
News
Baumwolle
0,80 USD 0,04 USD 4,94%
News
Bleipreis
1.851,00 USD 1,00 USD 0,05%
News
Dieselpreis Benzin
2,02 EUR 0,02 EUR 0,75%
News
EEX Strompreis Phelix DE
102,54 EUR -0,30 EUR -0,29%
News
Erdgaspreis - TTF
47,88 EUR -2,30 EUR -4,58%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,94 USD -0,07 USD -2,39%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.111,45 USD USD
News
Haferpreis
3,01 USD 0,06 USD 2,03%
News
Heizölpreis
93,78 USD -0,53 USD -0,56%
News
Holzpreis
623,00 USD -2,50 USD -0,40%
News
Kaffeepreis
3,43 USD -0,14 USD -3,91%
News
Kakaopreis
4.442,00 GBP -259,00 GBP -5,51%
News
Kohlepreis
117,35 USD -1,85 USD -1,55%
News
Kupferpreis
13.408,50 USD 52,00 USD 0,39%
News
Lebendrindpreis
2,35 USD USD -0,11%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD 0,01 USD 0,66%
News
Maispreis
4,38 USD 0,10 USD 2,40%
News
Mastrindpreis
3,54 USD -0,02 USD -0,50%
News
Milchpreis
15,68 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
679,86 USD -2,92 USD -0,43%
News
Nickelpreis
16.410,00 USD 55,00 USD 0,34%
News
Ölpreis (Brent)
76,01 USD 0,11 USD 0,14%
News
Ölpreis (WTI)
71,41 USD -0,67 USD -0,93%
News
Orangensaftpreis
1,48 USD -0,02 USD -1,37%
News
Palladiumpreis
1.281,50 USD USD
News
Palmölpreis
4.455,00 MYR -27,00 MYR -0,60%
News
Platinpreis
1.634,00 USD USD
News
Rapspreis
518,50 EUR -3,75 EUR -0,72%
News
Reispreis
13,35 USD -0,09 USD -0,67%
News
Silberpreis
59,87 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
323,10 USD 3,60 USD 1,13%
News
Sojabohnenölpreis
0,71 USD USD 0,58%
News
Sojabohnenpreis
11,97 USD 0,17 USD 1,42%
News
Super Benzin
2,05 EUR 0,01 EUR 0,39%
News
Weizenpreis
205,00 EUR 0,75 EUR 0,37%
News
Zinkpreis
3.602,00 USD -20,00 USD -0,55%
News
Zinnpreis
52.575,00 USD -875,00 USD -1,64%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -1,59%
News

Kaum verändert zeigt sich am Mittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 13:13 Uhr auf 4.111,45 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.111,45 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

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