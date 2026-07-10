So bewegen sich Gold & Co. heute

Goldpreis steuert auf zweiten Wochenverlust in Folge zu - was das Edelmetall belastet

US-Arbeitsmarktdaten sorgen für Goldpreis Rally - Erster Wochengewinn seit fünf Wochen möglich

Wie man Öl in volatilen Märkten handelt: Worauf man achten sollte und wie man sich vorbereitet

Heute im Fokus

Mögliche Entlastung für die Mercedes-Benz-Aktie nach Gerichtsurteil. Wie Infineon die Wende im Halbleiterzyklus nutzt. Kehrtwende im Übernahmepoker um easyJet - Apollo überbietet Castlelake. Bitcoin erholt sich weiter vom Zwischentief. Salzgitter und voestalpine erhalten Rückenwind durch Hochstufungen. Deutsche Telekom: JPMorgan sieht historische Bewertungslücke.