So bewegen sich Gold & Co. heute
11.07.26 13:17 Uhr
So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.
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Rohstoffe
3.139,50 USD -61,00 USD -1,91%
0,80 USD 0,04 USD 4,94%
1.851,00 USD 1,00 USD 0,05%
2,02 EUR 0,02 EUR 0,75%
102,54 EUR -0,30 EUR -0,29%
47,88 EUR -2,30 EUR -4,58%
2,94 USD -0,07 USD -2,39%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
4.111,45 USD USD
3,01 USD 0,06 USD 2,03%
93,78 USD -0,53 USD -0,56%
623,00 USD -2,50 USD -0,40%
3,43 USD -0,14 USD -3,91%
4.442,00 GBP -259,00 GBP -5,51%
117,35 USD -1,85 USD -1,55%
13.408,50 USD 52,00 USD 0,39%
2,35 USD USD -0,11%
0,95 USD 0,01 USD 0,66%
4,38 USD 0,10 USD 2,40%
3,54 USD -0,02 USD -0,50%
15,68 USD -0,01 USD -0,06%
679,86 USD -2,92 USD -0,43%
16.410,00 USD 55,00 USD 0,34%
76,01 USD 0,11 USD 0,14%
71,41 USD -0,67 USD -0,93%
1,48 USD -0,02 USD -1,37%
1.281,50 USD USD
4.455,00 MYR -27,00 MYR -0,60%
1.634,00 USD USD
518,50 EUR -3,75 EUR -0,72%
13,35 USD -0,09 USD -0,67%
59,87 USD USD
323,10 USD 3,60 USD 1,13%
0,71 USD USD 0,58%
11,97 USD 0,17 USD 1,42%
2,05 EUR 0,01 EUR 0,39%
205,00 EUR 0,75 EUR 0,37%
3.602,00 USD -20,00 USD -0,55%
52.575,00 USD -875,00 USD -1,64%
0,15 USD USD -1,59%
Kaum verändert zeigt sich am Mittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 13:13 Uhr auf 4.111,45 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.111,45 US-Dollar.
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Redaktion finanzen.net
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