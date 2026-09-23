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DAX – Blue Chips auf Richtungssuche

Nach einer volatilen Sitzung ist der DAX am gestrigen Dienstag nahezu unverändert aus dem Handel gegangen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 23.09.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Während der deutsche Leitindex am Montag (+1,1%) noch deutlich zugelegt hatte, kamen die Blue Chips gestern – trotz einer rund 360 Punkte breiten Kursspanne – nicht vom Fleck. Bei 25.593 mit ersten Gewinnen gestartet, fielen die Notierungen zuerst auf das Tagestief bei 25.423 zurück. Dort drehten die Kurse wieder nach oben und schoben sich in der Spitze bis auf 25.783 und damit fast punktgenau an den GD50 heran. Dieses Level konnte der DAX allerdings nicht halten und ging letztlich bei 25.579 aus dem Handel.

Ausblick: Trotz des zwischenzeitlichen Hochlaufs an die kurzfristige 50-Tage-Linie steckt der deutsche Leitindex unverändert in der Schiebezone zwischen den beiden Trendlinien (GD100 und GD50) fest. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müssten die Notierungen weiterhin per Tagesschluss über den GD50 ausbrechen, wobei ein Re-Break mit einem Anstieg über das Top vom 6. Juli bei 25.900 bestätigt werden sollte. Gelingt im Anschluss auch der Sprung über die 26.000er-Barriere, könnte sich ein Sprint an das Zwischenhoch vom 4. September bei 26.168 entwickeln. Oberhalb des Bremsbereichs rund um 26.400 Zähler würden sich die Blicke schließlich auf das Top vom 12. August bei 26.574 und auf das amtierende Rekordhoch bei 26.619 richten. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sind die ersten Haltelinien indes unverändert am Januar-Hoch (25.508) sowie am Mai-Top (25.438) zu finden. Darunter sollte die 100-Tage-Linie (25.314) stützend wirken. Unterhalb des bisherigen September-Tiefs aus der Vorwoche bei 25.173 könnte dagegen das offene Gap vom 27. Juli bei 25.099 geschlossen werden, ehe die 25.000er-Schwelle getestet werden dürfte.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 23.09.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 23.09.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 0,02% 5 Tage 0,70% 20 Tage -2,62% 52 Wochen 8,33% im September -2,59% im Jahr 2026 4,44% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 26.618,74 Abstand zum 52-Wochenhoch -3,91% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 16,99% Allzeithoch 26.618,74 Abstand zum Allzeithoch -3,91% Trend 200-Tage-Linie 24.789,39 Abstand 200-Tage-Linie 3,18% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.314,09 Abstand 100-Tage-Linie 1,05% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 25.783,82 Abstand 50-Tage-Linie -0,79% Status (kurzfristig) abwärts DAX-Trend-Chart Stand 23.09.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants