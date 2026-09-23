DAX – Blue Chips auf Richtungssuche
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DAX – Blue Chips auf Richtungssuche
Mittwoch, 23. September 2026
Nach einer volatilen Sitzung ist der DAX am gestrigen Dienstag nahezu unverändert aus dem Handel gegangen.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Während der deutsche Leitindex am Montag (+1,1%) noch deutlich zugelegt hatte, kamen die Blue Chips gestern – trotz einer rund 360 Punkte breiten Kursspanne – nicht vom Fleck. Bei 25.593 mit ersten Gewinnen gestartet, fielen die Notierungen zuerst auf das Tagestief bei 25.423 zurück. Dort drehten die Kurse wieder nach oben und schoben sich in der Spitze bis auf 25.783 und damit fast punktgenau an den GD50 heran. Dieses Level konnte der DAX allerdings nicht halten und ging letztlich bei 25.579 aus dem Handel.
Ausblick: Trotz des zwischenzeitlichen Hochlaufs an die kurzfristige 50-Tage-Linie steckt der deutsche Leitindex unverändert in der Schiebezone zwischen den beiden Trendlinien (GD100 und GD50) fest. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müssten die Notierungen weiterhin per Tagesschluss über den GD50 ausbrechen, wobei ein Re-Break mit einem Anstieg über das Top vom 6. Juli bei 25.900 bestätigt werden sollte. Gelingt im Anschluss auch der Sprung über die 26.000er-Barriere, könnte sich ein Sprint an das Zwischenhoch vom 4. September bei 26.168 entwickeln. Oberhalb des Bremsbereichs rund um 26.400 Zähler würden sich die Blicke schließlich auf das Top vom 12. August bei 26.574 und auf das amtierende Rekordhoch bei 26.619 richten. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sind die ersten Haltelinien indes unverändert am Januar-Hoch (25.508) sowie am Mai-Top (25.438) zu finden. Darunter sollte die 100-Tage-Linie (25.314) stützend wirken. Unterhalb des bisherigen September-Tiefs aus der Vorwoche bei 25.173 könnte dagegen das offene Gap vom 27. Juli bei 25.099 geschlossen werden, ehe die 25.000er-Schwelle getestet werden dürfte.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UQ9246
|22.694,09
|8,55
|Open End Turbo Call
|WA3DV1
|23.660,84
|12,59
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|WB1HP3
|28.707,25
|8,51
|Open End Turbo Put
|WB02L8
|27.725,74
|12,60
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|0,02%
|5 Tage
|0,70%
|20 Tage
|-2,62%
|52 Wochen
|8,33%
|im September
|-2,59%
|im Jahr 2026
|4,44%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|26.618,74
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-3,91%
|52-Wochentief
|21.863,81
|Abstand zum 52-Wochentief
|16,99%
|Allzeithoch
|26.618,74
|Abstand zum Allzeithoch
|-3,91%
|Trend
|200-Tage-Linie
|24.789,39
|Abstand 200-Tage-Linie
|3,18%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|25.314,09
|Abstand 100-Tage-Linie
|1,05%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|25.783,82
|Abstand 50-Tage-Linie
|-0,79%
|Status (kurzfristig)
|abwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.