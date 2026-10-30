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DAX – Blue Chips im Ausbruchsmodus

In eigener Sache

Der DAX hat seine Gewinnserie am Donnerstag fortgesetzt und ist mit einem Tagesgewinn von 1,3% über die 26.000er-Barriere ausgebrochen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 30.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Auch am vierten Tag in Folge ist der deutsche Leitindex auf Erholungskurs geblieben. Dabei konnten sich die Notierungen schon zur Eröffnung bei 25.724 nach oben orientieren (Schlusskurs vom Mittwoch bei 25.704). Auf die Rückeroberung des Verlaufshochs vom 6. Juli bei 25.900 folgte am frühen Nachmittag die Rückkehr über die 26.000er-Barriere, ehe die Kurse in der Spitze bis auf das neue Monatshoch bei 26.106 kletterten. Mit dem Endstand von 26.040 konnte der DAX den Re-Break auch zunächst per Tagesschluss bestätigen.

Ausblick: Mit Blick auf die jüngsten Kursgewinne dürfte der DAX den Börsenmonat Oktober mit einem deutlichen Plus beenden. Damit liegt das Momentum derzeit wieder klar auf der Oberseite. Das Long-Szenario: Oberhalb des neuen Monatshochs rückt nun bereits das Top vom 4. September bei 26.168 in den Fokus. Gelingt auch da der Break, könnte sich ein Hochlauf an den Bremsbereich rund um 26.400 entwickeln. Können die Blue Chips diese Hürde ebenfalls überbieten, wäre ein Sprint das Allzeithoch vom 24. August bei 26.619 denkbar. Das Short-Szenario: Kommt es dagegen vor dem Wochenende zu ersten Gewinnmitnahmen, müsste unterhalb der 26.000er-Schwelle zuerst auf das Top vom 6. Juli geachtet werden. Darunter dürfte die kurzfristige 50-Tage-Linie (aktuell bei 25.585) angesteuert werden, bevor es erneut um das Januar-Top (25.508) mit der 100-Tage-Linie (25.500) gehen könnte. Die nächste Auffangzone wäre anschließend zwischen dem September-Tief bei 25.164 und der 25.000er-Marke zu finden, ehe mit einem Test der langfristigen 200-Tage-Linie (24.888) gerechnet werden müsste.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 30.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 30.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 1,31% 5 Tage 2,63% 20 Tage 4,41% 52 Wochen 7,96% im Oktober 3,34% im Jahr 2026 6,33% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 26.618,74 Abstand zum 52-Wochenhoch -2,18% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 19,10% Allzeithoch 26.618,74 Abstand zum Allzeithoch -2,18% Trend 200-Tage-Linie 24.888,08 Abstand 200-Tage-Linie 4,63% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.500,09 Abstand 100-Tage-Linie 2,12% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 25.585,32 Abstand 50-Tage-Linie 1,78% Status (kurzfristig) aufwärts DAX-Trend-Chart Stand 30.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants