DAX im Chart-Check: September-Blues?

15.09.26 18:00 Uhr Werbemitteilung unseres Partners

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Im aktuellen Daily Trading TV beleuchtet Jörg Scherer Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland die charttechnische Lage des DAX® und der US Aktienmärkte sowie die entscheidenden Marken für die kommenden Handelstage

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.