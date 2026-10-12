DAX – Wieder aufwärts?
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
|
Werbung
|
KeyInvest DailyTrader
Videocast – Apple: Unterstützung getestet
DAX – Wieder aufwärts?
Montag, 12. Oktober 2026
Der DAX hat die Kursverluste der vorangegangenen beiden Sitzungen zum Wochenschluss mit einem deutlichen Tagesplus von 1,1% auf 25.087 gekontert.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Donnerstag erstmals seit Mitte Mai unterhalb der langfristigen 200-Tage-Linie aus dem Handel gegangen war, kam es nur einen Tag später zu einer starken Gegenreaktion. Dabei notierten die Blue Chips bereits zur Eröffnung bei 24.977 oberhalb des GD200 und kehrten wenig später auch über die 25.000er-Barriere zurück. In der Spitze (25.165) liefen die Kurse bis an das September-Tief heran, konnten diese Hürde aber noch nicht per Tagesschluss überwinden.
Ausblick: Dank der festeren Sitzung vom Freitag hat der DAX sein Wochenminus auf 0,6% eingedämmt. Im Chart lässt sich nun aber dennoch ein neuer Abwärtstrendkanal einzeichnen, der zunächst das Kursgeschehen bestimmt. Das Long-Szenario: Geht es zum Wochenauftakt weiter aufwärts, sollte zunächst das September-Tief bei 25.164 überboten werden. Darüber bilden der GD100 (aktuell bei 25.416) und die September-Abwärtstrendgerade (= die obere Kanalbegrenzung) einen Bremsbereich, bevor das Januar-Top bei 25.508 in den Fokus rücken würde. Gelingt danach auch der Re-Break am GD50 (25.799) sowie am Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 Zählern, wäre ein Hochlauf an die 26.000er-Schwelle möglich. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung hat sich die 200-Tage-Linie (24.858) wieder bei den Unterstützungen einsortiert. Etwas tiefer würden sich das Juli-Tief bei 24.651 und die untere Kanalbegrenzung als mögliche Haltestellen anbieten. Wird darunter auch das offene Gap vom 12. Juni bei 24.210 geschlossen, müsste mit einem Test des Juni-Tiefs (24.044) und einem Dip an die 24.000er-Marke gerechnet werden.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UJ5SPN
|22.283,04
|8,67
|Open End Turbo Call
|WA1AW3
|23.169,26
|12,46
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|WA7YPL
|28.094,31
|8,62
|Open End Turbo Put
|UP23H6
|27.185,03
|12,49
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|1,13%
|5 Tage
|-0,57%
|20 Tage
|-1,88%
|52 Wochen
|3,49%
|im Oktober
|-0,44%
|im Jahr 2026
|2,44%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|26.618,74
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-5,75%
|52-Wochentief
|21.863,81
|Abstand zum 52-Wochentief
|14,74%
|Allzeithoch
|26.618,74
|Abstand zum Allzeithoch
|-5,75%
|Trend
|200-Tage-Linie
|24.857,90
|Abstand 200-Tage-Linie
|0,92%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|25.416,30
|Abstand 100-Tage-Linie
|-1,29%
|Status (mittelfristig)
|abwärts
|50-Tage-Linie
|25.799,48
|Abstand 50-Tage-Linie
|-2,76%
|Status (kurzfristig)
|abwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.