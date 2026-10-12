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DAX – Wieder aufwärts?

In eigener Sache

Der DAX hat die Kursverluste der vorangegangenen beiden Sitzungen zum Wochenschluss mit einem deutlichen Tagesplus von 1,1% auf 25.087 gekontert.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 12.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Donnerstag erstmals seit Mitte Mai unterhalb der langfristigen 200-Tage-Linie aus dem Handel gegangen war, kam es nur einen Tag später zu einer starken Gegenreaktion. Dabei notierten die Blue Chips bereits zur Eröffnung bei 24.977 oberhalb des GD200 und kehrten wenig später auch über die 25.000er-Barriere zurück. In der Spitze (25.165) liefen die Kurse bis an das September-Tief heran, konnten diese Hürde aber noch nicht per Tagesschluss überwinden.

Ausblick: Dank der festeren Sitzung vom Freitag hat der DAX sein Wochenminus auf 0,6% eingedämmt. Im Chart lässt sich nun aber dennoch ein neuer Abwärtstrendkanal einzeichnen, der zunächst das Kursgeschehen bestimmt. Das Long-Szenario: Geht es zum Wochenauftakt weiter aufwärts, sollte zunächst das September-Tief bei 25.164 überboten werden. Darüber bilden der GD100 (aktuell bei 25.416) und die September-Abwärtstrendgerade (= die obere Kanalbegrenzung) einen Bremsbereich, bevor das Januar-Top bei 25.508 in den Fokus rücken würde. Gelingt danach auch der Re-Break am GD50 (25.799) sowie am Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 Zählern, wäre ein Hochlauf an die 26.000er-Schwelle möglich. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung hat sich die 200-Tage-Linie (24.858) wieder bei den Unterstützungen einsortiert. Etwas tiefer würden sich das Juli-Tief bei 24.651 und die untere Kanalbegrenzung als mögliche Haltestellen anbieten. Wird darunter auch das offene Gap vom 12. Juni bei 24.210 geschlossen, müsste mit einem Test des Juni-Tiefs (24.044) und einem Dip an die 24.000er-Marke gerechnet werden.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 12.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 12.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 1,13% 5 Tage -0,57% 20 Tage -1,88% 52 Wochen 3,49% im Oktober -0,44% im Jahr 2026 2,44% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 26.618,74 Abstand zum 52-Wochenhoch -5,75% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 14,74% Allzeithoch 26.618,74 Abstand zum Allzeithoch -5,75% Trend 200-Tage-Linie 24.857,90 Abstand 200-Tage-Linie 0,92% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.416,30 Abstand 100-Tage-Linie -1,29% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 25.799,48 Abstand 50-Tage-Linie -2,76% Status (kurzfristig) abwärts DAX-Trend-Chart Stand 12.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants