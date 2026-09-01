TeamViewer - Inverse S-K-S-Formation!
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Die TeamViewer-Aktie sendet aus technischer Sicht derzeit diverse Lebenszeichen. Zunächst signalisiert unser Multifaktormodell auf Basis von sieben verschiedenen Indikatoren „grünes Licht“ für den Titel. Diese objektive Auswertung unterstreicht mit der Maximalpunktzahl, dass die jüngste Stabilisierung mehr ist als nur eine kurzfristige Gegenbewegung. Im Chartbild kommt zudem eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation als klassisches Trendwendemuster hinzu. Zuvor hatte bereits der Bruch des vorher dominierenden Abwärtstrends (akt. bei 6,57 EUR) für ein weiteres Ausrufezeichen gesorgt. Aus der Höhe der Bodenbildung ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 2,50 EUR, woraus sich im Umkehrschluss ein Kursziel von knapp 9 EUR ableiten lässt. Dieses Anlaufziel harmoniert sehr gut mit dem markanten Tief vom Dezember 2024 bei 8,93 EUR, das nun als wichtiger Referenzbereich fungiert. Dank der beschriebenen Trendwende bleibt das Bild „bullisch“, solange das Papier die Ausbruchszone bei 6,50/6,30 EUR nicht wieder unterschreitet. Die TeamViewer-Aktie ist ein gutes Beispiel dafür, wie „objektive Auswertung“ und „Kursbild“ Hand in Hand gehen können.
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