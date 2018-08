NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Deutsche Bank von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 11 auf 9 Euro gesenkt. Der Trend sinkender Gewinnerwartungen dürfte sich fortsetzen, schrieb Analyst Andrew Stimpson in einer am Montag vorliegenden Studie. Er selbst liegt mit seiner Schätzung um etwa 10 Prozent unter dem Marktkonsens./ag/ajx



Datum der Analyse: 13.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.