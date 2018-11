NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche anlässlich des Jahreskongresses der amerikanischen Hämatologie-Gesellschaft auf "Overweight" belassen. Die im Rahmen der Veranstaltung vorgelegten Studiendaten unterstrichen erneut die starke Produktpipeline des Schweizer Pharmakonzerns auf dem Gebiet der Blutkrebsbehandlung, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/edh



Datum der Analyse: 01.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.