NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC rechnet für den britischen Stromproduzenten SSE (Scottish & Southern Energy) nach einem Zwischenbericht zum ersten Halbjahr mit einer hohen Belastung im Gesamtjahr. Analyst John Musk schätzte, dass das warme und trockene Wetter verbunden mit hohen Gaspreisen das operative Ergebnis im laufenden Jahr mit rund 350 Millionen Pfund belasten dürften. Die ungünstigen Wetterverhältnisse hätten eine geringere Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zur Folge gehabt ebenso wie eine geringere Nachfrage der Verbraucher, schreib der Analyst in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Noch unklar sei, ob sich die hohen Verluste im Geschäftsbereich Energy Portfolio Management auch in den kommenden Quartalen fortsetzen. Musk stufte die Aktien weiterhin von SSE mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 1350 Pence ein./bek/ajx



Datum der Analyse: 12.09.2018



