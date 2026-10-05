Air Liquide Aktie
Marktkap. 107,63 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
AI Analyse
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide nach einem Treffen mit dem Management des Gaseherstellers von 192 auf 194 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Strategieplan namens Beyond sei ein glaubwürdiges Szenario für die Schaffung von zusätzlichem Wert, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer Studie am Donnerstag. Er basiere auf einem stärkeren Wachstum in attraktiven Märkten./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
194,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
166,92 €
|Abst. Kursziel*:
16,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
167,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,96%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
191,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|09:41
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|06.10.26
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