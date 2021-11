ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS von 19,50 auf 19 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies kappte in einer am Montag vorliegenden Studie seine diesjährigen Schätzungen für den Sensorenhersteller wegen der Produktionsprobleme in der Autoindustrie und höherer Steuern. 2022 werde wohl auch noch zu einem Übergangsjahr. Angesichts bleibender Unsicherheiten sei ein neutrales Votum weiter gerechtfertigt./tih/zb