LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMS nach Quartalszahlen von 11 auf 12 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der österreichische Halbleiterhersteller habe schlechter als die Markterwartung und schlechter als die Wettbewerber abgeschnitten, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Mittelwert der für das dritte Quartal in Aussicht gestellten Umsatzspanne unterbiete mit 550 Millionen Dollar sowohl seine als auch die Konsensschätzung./bek/mis