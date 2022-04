Aktie in diesem Artikel BIKE24 9,37 EUR

-4,44% Charts

News

Analysen

BIKE24 9,37 EUR -4,44% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bike24 von 17 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Grace Smalley senkte ihre Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Jahresbilanz des Online-Fahrradhändlers deutlich./ag/mis