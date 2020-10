NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die tags zuvor eingebrochenen Papiere der Cineworld von 100 auf 40 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst James Wheatcroft geht zwar davon aus, dass der Kinobetreiber weitere 300 Millionen US-Dollar benötigt, um den Kapitalbedarf während der zweiten Schließungswelle in der Corona-Krise sowie für den Neustart im März kommenden Jahres zu decken. Mit Hilfe von Krediten und Staatshilfen seien die Löcher jedoch zu stopfen, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wheatcroft ist optimistisch, dass sich das Kinogeschäft nach der Corona-Krise rasch erholt./ag/fba