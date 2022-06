NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Clariant nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18,80 Franken belassen. Der Chemiekonzern habe stark abgeschnitten und auch mit dem Ausblick auf das zweite Quartal positiv überrascht, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im zweiten Jahresviertel an. Andere Branchentitel hätten allerdings mehr Kurspotenzial./gl/jha