ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Clariant von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 20,50 auf 19,20 Franken gesenkt. Die Nachfrage bei den Schweizern dürfte dem allgemeinen Erholungstrend in der Chemiebranche hinterher hinken, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/bek