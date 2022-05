Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Coreo AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) die Erlöse aus der Vermietung um rund 24 Prozent auf über 4,3 Mio. Euro gesteigert und insgesamt wieder ein positives Ergebnis auf EBIT-Basis erzielt. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.

Nach Meinung der Analysten habe das Bewertungsergebnis im Jahresvergleich zwar zugelegt, mit 1,9 Mio. Euro jedoch deutlich unter der Erwartung von SRC (5,4 Mio. Euro) gelegen. Das EBIT sei alles in allem wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt und habe sich auf über 2,8 Mio. Euro (GJ 2020: -0,7 Mio. Euro) belaufen. Durch das Finanzergebnis von -2,8 Mio. Euro sei es jedoch zu einem Nettoverlust von -894.000 Euro (2020: -2,4 Mio. Euro) gekommen. Für das aktuelle Geschäftsjahr müsse das Analystenteam unter anderem die Erwartungen hinsichtlich der Mieterlöse deutlich reduzieren. Nach Meinung der Analysten sei die erfolgreiche Kapitalerhöhung aber ein guter Schritt in die richtige Richtung gewesen, der das Wachstum und die Pläne des Unternehmens in den kommenden Jahren beschleunigen könne. Aufgrund der reduzierten Annahmen und der allgemeinen konjunkturellen Unsicherheiten und erschwerten Bedingungen am Markt reduzieren die Analysten das Kursziel auf 1,70 Euro (zuvor: 2,10 Euro), bestätigen aber das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.05.2022, 12:15 Uhr)



