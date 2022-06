Den Ausführungen von GBC zufolge habe die Coreo AG im letzten Geschäftsjahr das Portfoliowachstum fortgesetzt und plane auch für die Zukunft mit weiterer Expansion. Die GBC-Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann sehen den fairen Wert der Aktie bei 2,15 Euro (bisher: 2,60 Euro) und bleiben bei ihrem Urteil „Kaufen“.

Laut GBC sei auch das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 der Coreo AG von der Corona-Pandemie geprägt worden. Nichtsdestotrotz habe die Gesellschaft drei Akquisitionen getätigt, um ihre Wachstumsstrategie fortzusetzen. Im Rahmen von zwei Asset-Deals seien zwei Gewerbeportfolios im Wert von rund 12 Mio. Euro erworben worden. Darüber hinaus sei der Erwerb eines großen Wohn- und Gewerbeportfolios, bei dem im laufenden Geschäftsjahr 2022 der Nutzen- und Lastenwechsel erfolgen solle, bekannt gegeben worden. Die Analysten gehen hier von einem Gesamtkaufpreis von etwas über 50 Mio. Euro aus, womit dies der größte Erwerb der Unternehmensgeschichte wäre.

Mit der Fortsetzung des Wachstumskurses sowie durch Mietsteigerungen beim bestehenden Portfolio haben sich laut den Analysten die Mieterlöse der Coreo AG auf 4,35 Mio. Euro (VJ: 3,52 Mio. Euro) erhöht. Innerhalb von vier Geschäftsjahren habe die Coreo AG das Niveau der Mieterlöse dabei mehr als verdoppelt. Parallel dazu seien mit dem planmäßigen Verkauf von Objekten die Veräußerungserlöse auf 10,32 Mio. Euro (VJ: 6,09 Mio. Euro) stark angestiegen. Das Veräußerungsergebnis habe dabei mit 1,37 Mio. Euro (VJ: 0,49 Mio. Euro) erneut im positiven Bereich gelegen. Schließlich habe das Objektmanagement und Investitionen in Bestandsobjekten zu einem Bewertungsergebnis in Höhe von 1,85 Mio. Euro (VJ: 0,85 Mio. Euro) geführt. Der deutliche Gesamterlösanstieg auf 16,53 Mio. Euro (VJ: 10,45 Mio. Euro) finde sich in einer EBIT-Steigerung auf 2,84 Mio. Euro (VJ: -0,69 Mio. Euro) wieder. Auf Ebene des Nachsteuerergebnisses sei mit -0,89 Mio. Euro (VJ: -2,44 Mio. Euro) erneut die Gewinnschwelle verfehlt worden. Auf der einen Seite sei der Finanzaufwand, aufgrund der höheren FK-Inanspruchnahme, auf 2,97 Mio. Euro (VJ: 2,32 Mio. Euro) gestiegen, auf der anderen Seite seien die Steueraufwendungen auf 0,91 Mio. Euro (VJ: Steuerertrag in Höhe von 0,38 Mio. Euro) deutlich angestiegen.

Gemäß Unternehmens-Guidance werde für das laufende Geschäftsjahr mit einer Jahresnettokaltmiete in Höhe von 3,8 Mio. Euro gerechnet. Dies dürfte sich nach Ansicht der Analysten ab dem kommenden Geschäftsjahr, alleine schon durch den Zugang des großen Wohnimmobilienportfolios, um weitere ca. 3,8 Mio. Euro verdoppeln. Hinzu komme die Nachvermietung bei bestehenden Immobilien, so dass die Mietertragsbasis weiter gesteigert werde. Ebenfalls plane die Gesellschaft die Fortsetzung der bisher kommunizierten Wachstumsstrategie, wonach in den

kommenden Geschäftsjahren ein Gesamtwert des Portfolios von 400 bis 500 Mio. Euro erreicht werden solle. Ausgehend vom aktuellen Objektvolumen von über 100 Mio. Euro (inkl. großes Wohnimmobilienportfolio) rechnen die Analysten für die kommenden drei Geschäftsjahre mit Gesamtinvestitionen in Höhe von 80 Mio. Euro und bleiben damit zunächst deutlich unterhalb des in Aussicht gestellten Wachstums. Für die kommenden Geschäftsjahre rechnen sie mit einem sichtbaren Anstieg der Gesamterträge von 13,03 Mio. Euro (2022e) auf 29,19 Mio. Euro (2023e) bzw. auf 29,24 Mio. Euro (2024e). Da die margenstarken Mieterlöse an Bedeutung gewinnen sollten, rechnen die Analysten mit einer überproportionalen Ergebnissteigerung.

Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 2,15 Euro (bisher: 2,60 Euro) ermittelt. Ihre geänderten Prognosen des konkreten Schätzzeitraums sowie Verwässerungseffekte aus der kürzlich durchgeführten Kapitalerhöhung haben zu dieser Kurszielreduktion geführt. Die Anhebung des risikolosen Zinssatzes und damit des WACC hatten hingegen einen nur leichten kurszielmindernden Effekt. Die Analysten vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.05.2022 um 11:05 Uhr)

