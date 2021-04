MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro nach endgültigen Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Diese hätten nach den Eckdaten kein Überraschungen mehr gebracht, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am Markt warte man nun auf die Analystenkonferenz am Nachmittag./bek/mis