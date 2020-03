FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie des Kunststoffherstellers Covestro von 41 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Wegen der Coronavirus-Pandemie habe er seine Gewinnschätzungen für 2020 gesenkt, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Preisdruck bei Polyurethanen, Polycarbonaten sowie Farben und Lacken halte voraussichtlich bis Ende des Jahres an. Preiserhöhungen durch den Kunststoffkonzern seien nicht vor 2021 zu erwarten./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 16:28 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 16:34 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.