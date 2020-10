FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Covestro von 50 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier passte sein Bewertungsmodell für den Kunststoffkonzern an die Verwässerung durch die jüngste Übernahme eines DSM-Geschäftsbereichs an. Eine Übernahme von Covestro selbst hält er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zumindest vorerst für unwahrscheinlich./ag/la