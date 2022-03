FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Covestro von 69 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine 2023er-Gewinnschätzungen für den Kunststoffkonzern. Zudem verwies er auf die im Zuge des Kriegs in der Ukraine stark gefallene Branchenbewertung./edh/bek