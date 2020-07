LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Covestro von 38 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Eckdaten des Chemieunternehmens zum zweiten Quartal hätten gezeigt, dass die Talsohle nicht so tief wie befürchtet gewesen sei, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie sei unterbewertet./mf/zb