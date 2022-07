LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Covestro von 71 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Zusammenhang von Gewinndynamik und Aktienkursentwicklung in der Branche der Spezialchemiekonzerne habe sich aufgelöst, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Investoren fokussierten stattdessen verstärkt auf die Risiken durch die ausbleibenden russischen Gaslieferungen. Der Experte reduzierte die Annahme für das operative Ergebnis (Ebitda) von Covestro im kommenden Jahr um 27 Prozent und damit am stärksten in der Branche./bek/tav