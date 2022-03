ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat CRH nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4450 Pence belassen. Der Baustoffekonzern habe das vergangene Jahr stark abgeschlossen und für 2022 Wachstum in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./gl/bek