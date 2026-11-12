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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Dürr Hold

10:51 Uhr
Dürr Hold
Aktie in diesem Artikel
Dürr AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Yasmin Steilen bewertete das dritte Quartal am Donnerstag als durchwachsen. Deshalb und wegen der gesenkten mittelfristigen Ziele für BBS Automation glaubt die Expertin, dass die für 2030 gesteckten Umsatz- und Margenziele zu ehrgeizig sind. Nach dem Amtsantritt der neuen Finanzchefin rechnet sie im Dezember im Rahmen des Kapitalmarkttags mit einer Anpassung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 20:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Hold

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,04 €		 Abst. Kursziel*:
30,92%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
16,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,43%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

10:51 Dürr Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 Dürr Halten DZ BANK
12.11.26 Dürr Outperform Bernstein Research
03.11.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Dürr Buy Warburg Research
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