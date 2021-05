NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Analyst Arndt Ellinghorst untersuchte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die Situation mit Elektroantrieben in der Autoindustrie. Die diesbezügliche Wertschöpfungskette sei breit aufgestellt und erstrecke sich über diverse Endmärkte. Antriebsstränge seien die Basis für den derzeitigen Wandel, die Energie-Infrastruktur sei aber ein oft übersehener Engpass bei dessen Realisierung./tih/edh