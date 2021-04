NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Daimler nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er führte dies auf den Produktmix in der Autosparte Mercedes-Benz und ein besseres Management des Betriebsvermögens zurück. Angesichts des Halbleitermangels hätten sich die Stuttgarter auf die Produktion margenstärkerer Fahrzeuge konzentriert; dies habe wohl dazu beigetragen, die Produktivität über das normale Maß hinaus zu hieven./la/edh