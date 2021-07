NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler nach endgültigen Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Der Quartalsbericht sei entsprechend der vorläufigen Kennziffern wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine nette Überraschung aber sei die angehobene Prognose für das Lkw-Geschäft, insbesondere nach den vorsichtigen Aussagen des Konkurrenten Volvo./tav/edh