NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Vor der zu Jahresende anstehenden Abspaltung der Lkw-Sparte sei ein Kauf der Aktie zu empfehlen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn die aktuelle Bewertung der Aktie lege nahe, dass - die Lkw-Sparte herausgerechnet - Anleger das Pkw-Geschäft derzeit umsonst obendrauf bekommen./tav/edh