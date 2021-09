LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Daimler auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Kai Mueller nannte in einer am Freitag vorliegenden Studie den Einstieg Daimlers in die Batterie-Allianz von Stellantis und Totalenergies einen extrem attraktiven Deal./ajx/tih