LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Daimler nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Autokonzern habe beeindruckende Kennziffern in einem für die Branche herausfordernden Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Kai Mueller in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx