FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler nach Quartalszahlen von 32 auf 39 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Verkaufen" belassen. Die Stuttgarter hätten von einer Erholung der Nachfrage profitiert und die mittelfristigen Ziele für die Profitabilität schienen erreichbar, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der aktuellen Corona-Lage sieht sich der Experte aber in seinem Verkaufsvotum bestätigt./bek/ajx